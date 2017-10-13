В России могут рухнуть цены на гречневую крупу

По мнению экспертов зернового рынка, в ближайшее время в России возможно грандиозное падение цен на гречиху, сообщают Аргументы недели.

По информации Минсельхоза, в этом году наша страна соберет рекордный урожай гречихи. Уборка зерна пока еще не завершена, но уже ясно, что он может составить 1, 4 млн тонн.

При этом внутренние потребности страны в гречихе эксперты издания оцнивают всего в 700 тыс. тонн - урожай может превзойти эту цифру, как минимум, в два раза.

В 2016 году валовой сбор гречихи составил 1, 186 млн тонн, а в 2015 году – всего 861, 2 тыс. тонн.

При этом в Петербурге началось повышение стоимости овощей. Так, за прошедшие две недели в петербургских магазинах существенно подорожали помидоры (средняя цена — 63,47 рубля, прирост 25,9 рублей) и огурцы (до 70,53, прирост 10,39 рубля), передает АБН.