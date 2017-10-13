Ремонта ямы в Приморском районе хватило на один день (ФОТО)

После обращения петербуржца через городской портал по поводу ямы на дороге в Приморском районе, дефект был устранен таким образом, что этого хватило лишь на один день, сообщает движение "Красивый Петербург".

Работники коммунальных служб сняли процесс ремонта ямы и отправили фотографии в ответе. На них можно наблюдать процесс засыпания щебня в яму с водой и последующее утрамбовывание лопатой.

Главы администрации Приморского района Ольга Акацевич сочла, что такой ремонт продержится до 1 ноября 2019. При этом уже на следующий день после ремонта яма появилась снова.



"Подобный ремонт дорожного покрытия дискредитирует не только службы, ответственные за содержание и ремонт дорог, но и всю систему взаимодействия чиновников с гражданами, потому что обращения рассматриваются чиновниками формально и устранение проблем производится некачественно", заявляют в "Красивом Петербурге"