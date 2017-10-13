Минкомсвязи придумало способ борьбы с автостраховщиками-мошенниками

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязи) планирует представить страховым компаниям доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Это поможет бороться с мошенниками, которые занижают стоимость полиса ОСАГО путем ввода ложных данных, сообщают Известия со ссылкой на «АльфаСтрахование».

Эту информацию также подтвердили и в Минкомсвязи. Систему смогут использовать все автостраховщики, наряду с сервисом идентификации пользователей сайта госуслуг при оформлении ОСАГО.

Иногда посредники, представляющиеся агентами, при оформлении полиса неверно указывают мощность и категорию транспортного средства или территорию его использования. Таким образом, стоимость ОСАГО снижается. Мошенник при этом получает с клиента полную стоимость, а разницу забирает себе

Клиенту вручается pdf-файл, где указана полная стоимость. В базу Российского союза страховщиков поступает неверная информация. В таких случаях после ДТП страховая компания вправе расторгнуть договор или признать полис недействительным через суд.