В центре Петербурга скопились пробки

Утром в пятницу, 13 октября, в Петербурге скопились большие пробки. Самая тяжелая ситуация образовалась в центре Северной столицы, сообщает «Яндекс.Пробки».

Так, стоят улица Академика Крылова, Ушаковский мост, Каменноостровский проспект, Троицкая площадь и одноименный мост. Общая длина затора – около пяти километров. На преодоление этого расстояния уходит больше 50 минут.

Фото: "Яндекс"

Также стали в пробках улица Куйбышева и Кронверкская набережная. Тяжело проехать по улице Академика Лебедева и Литейному мосту.

В пробках стоит проспекты Индустриальный, Косыгина и Российский. Также стоят проспекты Большевиков и Дальневосточный, а вместе с ними и Народная улица.

На юго-западе города заторы на Петергофское шоссе, проспект Стачек и Краснопутиловская улица.