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В ЦПКиО к весне высадят черные тюльпаны

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© Фото: NewPix.ru

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Всего посетители увидит цветы 130 сортов цветов.

На Елагином острове начиналась подготовка к весне. На следующей неделе, 17 и 18 октября, в ЦПКиО пройдет высадка луковиц тюльпанов, которые порадуют посетителей парка в мае и июне.

В 2018 году площадь цветников составит 3 тыс. квадратных метров, посетители увидят цветы 130 сортов, общее число высаженных луковиц составит 160 тыс. Для сравнения, год назад в начале октября на острове высаживали на 20 тысяч луковиц меньше, а сортов было меньше на целый десяток.

В будущем году посетители парка увидят три сорта черных тюльпанов, а также так называемые "попугайные" сорта с "изрезанными" лепестками. Число сортов махровых тюльпанов в 2018 году достигнет 24, они будут самых разных оттенков — от пастельных до ярких и насыщенных, передает "Фонтанка".

В среду, 18 октября, в ЦПКиО пройдет акция "Цветочное сердце весны": цветник в форме сердца высадят люди с особыми физическими возможностями при участии труппы "Безусловного театра". Перед ее началом садовники Елагина острова проведут для них мастер-класс.

 

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