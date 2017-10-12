В ЦПКиО к весне высадят черные тюльпаны

На Елагином острове начиналась подготовка к весне. На следующей неделе, 17 и 18 октября, в ЦПКиО пройдет высадка луковиц тюльпанов, которые порадуют посетителей парка в мае и июне.

В 2018 году площадь цветников составит 3 тыс. квадратных метров, посетители увидят цветы 130 сортов, общее число высаженных луковиц составит 160 тыс. Для сравнения, год назад в начале октября на острове высаживали на 20 тысяч луковиц меньше, а сортов было меньше на целый десяток.

В будущем году посетители парка увидят три сорта черных тюльпанов, а также так называемые "попугайные" сорта с "изрезанными" лепестками. Число сортов махровых тюльпанов в 2018 году достигнет 24, они будут самых разных оттенков — от пастельных до ярких и насыщенных, передает "Фонтанка".

В среду, 18 октября, в ЦПКиО пройдет акция "Цветочное сердце весны": цветник в форме сердца высадят люди с особыми физическими возможностями при участии труппы "Безусловного театра". Перед ее началом садовники Елагина острова проведут для них мастер-класс.