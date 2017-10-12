В Петербурге с 14 октября перекроют сразу несколько улиц

В Петербурге с субботы, 14 октября, вводятся новые ограничения движения транспорта, сообщают в ГАТИ и КРТИ.

До 20 октября ограничено движение по Саблинской улице от Сытнинской улицы до улицы Воскова. Причина ограничений - прокладка газопровода.

Также с 14 по 16 октября будет закрыто движение транспорта по улице Коли Томчака на участке от Заставской улицы до Новорощинской улицы, а также от Лиговского проспекта до Заставской улицы, включая перекресток с Ломаной улицей. С 23:00 14 октября до 8:00 15 октября и с 23:00 15 октября до 6:00 16 октября закрыто движение на перекрестке улицы Коли Томчака и Заставской улицей.

С 14 по 15 октября закрывают движение транспорта по Яхтенной улице у Богатырского проспекта. До 7 ноября ограничат движение транспорта по боковому проезду нечетной стороны Богатырского проспекта от Туристской улицы до Шуваловского проспекта.

На этот срок также ограничено движение по Туристской улице от Богатырского проспекта до Камышовой улицы. С 16 по 25 октября закроют движение по боковому проезду нечетной стороны Богатырского проспекта от Яхтенной улицы до Туристской улицы. С 18 по 20 октября закроют движение транспорта по боковому проезду нечетной стороны Богатырского проспекта от Туристской улицы до Шуваловского проспекта. На этих участках будут прокладывать теплосети.

Работы по прокладке газопровода с 14 по 15 октября ограничат движение транспорта по проспекту Обуховской Обороны у улицы Ольминского.

С 14 по 15 октября ограничат движение по проспекту Обуховской Обороны от Большого Смоленского проспекта до Общественного переулка. С 14 октября по 17 ноября движение транспорта будет невозможно по Общественному переулку от проспекта Обуховской Обороны до Перевозной набережной. На этих участках прокладываются инженерные сети.

До 8 сентября 2018 года будет закрыто движение транспорта по боковому проезду нечетной стороны проспекта Энергетиков от Большой Пороховской улицы до шоссе Революции.

Также до 26 ноября ограничат движение по Мало-Конюшенному и Театральному мостам. На этот же срок ограничено движение транспорта по четной стороне набережной канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Театрального моста.

На один день - 14 октября - работы по восстановлению благоустройства после прокладки сетей полностью закроют движение по 14-15 линии В.О. от Малого проспекта В.О. до Среднего проспекта В.О.

Ремонт дорожного покрытия также 14 октября ограничит движение транспорта по Дорожной улице (поселок Саперный) от Невской улицы до Станционной улицы, включая перекресток с Центральной улицей - 15 октября этот участок будет закрыт для движения.