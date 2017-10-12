Работы по благоустройству и озеленению Петербурга затянулись на месяц

В Петербурге на месяц продлили период работ по озеленению и благоустройству после земляных работ, сообщает комитет по благоустройству.

Агротехнический период в 2017 году завершится не 15 октября, как это происходит обычно, а 12 ноября.

По правилам благоустройства, должен определиться необходимый период времени, когда температуры воздуха и грунта позволяют провести работы по озеленению и благоустройству. Если подрядчик работ не успевает привести территорию в порядок, он должен доделать это весной следующего года.

Так, в минувшем году агротехнический период длился с 16 апреля по 15 октября. В результате большой объем окончательного благоустройства был перенесен на 2017 год.