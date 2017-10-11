ФАС приостановила конкурс на систему видеонаблюдения для петербургского метро

В Петербурге Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила аукцион на установку интеллектуальной системы видеонаблюдения на трех станциях метрополитена. Информация о приостановке конкурса была опубликована на сайте госзакупок накануне, 10 октября.

Конкурс на оснащение "Лесной", "Горьковской" и "Петроградской" был объявлен метрополитеном 5 июня. Максимальная его стоимость - 141 млн рублей.

Работы необходимо выполнить до 30 ноября 2017 года. Планировалось, что итоги аукциона объявят 16 октября.

Это было сделано из-за жалобы компании "Балтийский кластер", рассмотрение документа которой назначено на 13 октября.

В 2013 году компания "ТехноОхранСервис" установила на станции "Ладожская" интеллектуальный видеокомплекс, который позволяет различать лица пассажиров и сравнивать их с фотопортретами разыскиваемых преступников.