Движение в центре Петербурга ограничит Ассамблея межпарламентского союза

Проведение в Петербурге 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) ограничит движение транспорта в центре города, сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Так, до 20 октября движение транспорта будет прекращено на парковке напротив главного фасада Московского железнодорожного вокзала (площадь Восстания). До 18 октября введутся ограничения по Воскресенской набережной напротив домов 4, 6-8 (парковка со стороны Невы) и по Водопроводному переулку.

С 11 до 18 октября невозможен будет проезд по площади Растрелли в направлении от Шпалерной улице к улице Смольного, а также по крайней правой полосе движения четной стороны Потемкинской улицы в направлении от улицы Чайковского к Шпалерной улицы.

До 17 октября введутся ограничения по Минскому переулку, крайней правой полосе движения нечетной стороны улицы Декабристов от моста Декабристов до переулка Матвеева, крайней правой полосе движения четной стороны улицы Декабристов от моста Декабристов до улицы Глинки (в том числе парковка у Мариинского театра). Также до 17 октября введутся ограничения проезда по крайней левой полосе движения набережной реки Пряжки от дома 4 до улицы Декабристов.

Кроме того, до 15 октября появятся ограничения по крайней правой и левой полосам движения проезда вдоль Марсова поля, Миллионной улицы от Аптекарского переулка до проезда вдоль Марсова поля (вдоль дома 2 по Миллионной улице).

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин выступит на открытии сессии Ассамблеи МПС в Петербурге. Ожидается, что он выступит на ней в субботу, 14 октября. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что прорабатывается возможность отдельных двусторонних встреч президента РФ с участниками Ассамблеи. Ожидается, что на сессию съедутся 104 спикера парламентов разных стран.