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В Петербурге с 11 октября ограничат движение по шести улицам

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© Фото: pexels.com

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Будут прокладывать газопровод.

Со среды, 11  октября, в Петербурге по шести центральным улицам будет ограничено движение транспорта в связи с прокладкой нового газопровода, сообщают в государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

С 11 по 19 октября будет ограничен проезд по участку проспекта Юрия Гагарина от улицы Типанова до Бассейной улицы. Кроме того, из-за прокладки газопровода движение на участке улицы Бабушкина до центральной улицы Ольги Берггольц будет прекращено до 24 октября.

С 22:00 до 7:00 в период времени с 11 по 15 октября будет закрыто движение по 10-й Красноармейской улице. С 11 октября до 30 апреля 2018 года будет также ограничен проезд по Гатчинской улице – будут устанавливать строительные леса.

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