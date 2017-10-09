Петербург 9 октября накроют сильные дожди и ветры

Вечером в понедельник, 9 октября, в Северной столице ожидается сильный дождь. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС России по Петербургу.

Погода будет облачной погода. Днем ожидается дождь, который к вечеру усилится. Ветер днем будет дуть с востока, северо-востока 7-12 м/с. Местами его порывы будут достигать 15 м/с.

Температура воздуха днем будет варьироваться от +8 до +10 градусов. Атмосферное давление днем будет понижаться.