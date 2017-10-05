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В Петербурге заработали горячие линии по отоплению

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© Фото: tera-s.ru

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Отопительный сезон начался накануне, 4 октября

В Жилищном комитете открылась горячая линия по отоплению. Узнать необходимую информацию можно по телефону 710-44-54.

Также сообщения об отсутствии отопления круглосуточно можно передать по многоканальному телефону 004 в СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр».

Кроме того, СПб ГКУ «Жилищное агентство районов Санкт-Петербурга» организовал горячие линии в различных районах города, где можно получить точную информацию.

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В квартиры петербургских должников отопление поступит в последнюю очередь

Периодическое протапливание в Петербурге началось 20 сентября. В первую очередь отопление дали в детсады, школы и медучреждения.Предыдущий отопительный сезон в Северной столице был самым длинным за почти 40 лет - 242 дня.

При этом тепло придет не всем сразу. Первыми его получат абоненты без задолженностей, а также жители домов, которые подготовлены управляющими компаниями к отопительному сезону.

Несколько лет назад жители города могли сами примерно понять, когда в городе дадут отопление: нормативы предписывали подавать в дома регулярное тепло, после того, как на улице на протяжении пяти суток будет в среднем не больше +8 градусов.

"С 2016 года это указание признано не обязательным. Многие горожане жалуются на сырость и холод в квартирах и при более высоких температурах, в особенности это касается жителей домов сталинской застройки, панельных зданий 70х-80х годов, старого фонда, - сообщают в ГУП "ТЭК".

 

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