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В России хотят ужесточить наказание за ложное минирование

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© Фото: pexels.com

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Госдума разрабатывает соответствующий законопроект

В Госдуме РФ предложили усилить санкции за ложные сообщения о терактах. Для разработки соответствующих поправок в УК РФ нижняя палата создаст рабочую группу с участием представителей МВД, ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии, сообщают Известия со ссылкой на источник в ГД.

Парламентарии могут добавить в статью 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") понятие "Преступление, совершенное с использованием интернета". Также в статью могут попасть новые квалифицирующие признаки – "совершение преступления с использованием интернета и в массовом порядке".

Специалисты считают, что главная проблема - низкая раскрываемость подобных дел, так как вычислить телефонных террористов, использующих для звонков IP-телефонию, довольно непросто.

Из-за анонимных звонков в начале сентября этого года эвакуация граждан с вокзалов, из школ, торговых центров и административных зданий проводилась в более 25 городах России. Так, 14 сентября в Петербурге эвакуировали 19 торговых центров. Ущерб от ложных вызовов в МЧС оценили в 1 млрд рублей.

Лидер организации «Христианское государство – Святая Русь» Александр Калинин заявил, что в массовой эвакуации виноват фильм Алексея Учителя "Матильда".

По словам активиста, 10 сентября его организация получила письмо, в котором говорилось, что якобы существуют "ребята, которые готовы показать всем этим кинопрокатчикам, что есть методы борьбы гораздо действеннее, чем поджоги и другое". Калинин считает, что целью телефонных "минеров" может быть попытка сорвать показ картины в кинотеатрах.

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