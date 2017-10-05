Педагоги всего мира отмечают День учителя

В четверг, 5 октября, педагоги празднуют День учителя. Петербургских сотрудников учебных заведений поздравили первые лица города.

"Примите самые искренние слова благодарности за ваше самоотверженное и благородное служение. Спасибо вам за мудрость, терпение и верность профессии! От всей души желаем вам здоровья, счастья, благополучия и преданных учеников!", - говорится в обращении губернатора Петербурга Георгий Полтавченко и председателя Заксобрания города Вячеслава Макарова.

Они также напомнили педагогам, что "поддержка тех, кто работает во имя подрастающего поколения, всегда была и будет приоритетом государственной политики".

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До 1994 года День учителя в нашей стране отмечался в первое воскресенье октября. С 1994 года Россия присоединилась ко всемирному Дню учителя, который был учрежден ЮНЕСКО 5 октября. Этот день призван привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в образовании и развитии. Свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителей, иногда отмечается отдельный национальный День учителя.

Редакция "Санкт-Петербург.ру" присоединяется к поздравлениям.