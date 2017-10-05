В Ленинградский зоопарк переехала капибара из Перми

В Ленинградском зоопарке появился новый постоялец - капибара. Эти животные не содержались в зоосаду Петербурга уже 10 лет.

Самец капибары переехал в Северную столицу из Перми. Он родился там в апреле этого года, выкармливался и воспитывался своей мамой и, когда подрос, стал готов начать самостоятельную жизни.

Сейчас капибара из Перми находится на карантине в изолированном вольере, но через панорамное окно с внешней стороны здания "Тропический дом" можно увидеть, как животное обживается в новых для нее условиях.

Капибары – грызуны, которые являются дальними родственники хомячков и морских свинок, но гораздо больше их по размерам. В дикой природе капибары встречаются в Южной Америке.