Петербургский лицей возглавил рейтинг лучших школ России

Президентский физико-математический лицей №239, расположенный в Петербурге, занял первое место в топ-500 лучших школ России в 2016-2017 году. Рейтинг составлялся Московский центр непрерывного математического образования.

В тройке лидеров также оказались «Республиканский лицей для одаренных детей» (Саранск) и СОШ №179 (Москва). В топ-25 вошли учебные заведения Омска, Челябинска, Вологды, Кирова, Новосибирска, а также Екатеринбурга и Казани.

Всего в список лучших школ России попали 32 учебных заведения Петербурга и три из Ленобласти. При этом «Физико-техническая школа» Петербургского национального исследовательского Академического университета РАН оказалась в списке топ-25, заняв 13-е место.

Физико-математический лицей №239 был основан в 1918 году. За время существования неоднократно менял свои номера и названия, а также место расположения. В 1961 году школа стала специализированной физико-математической. С 1975 года располагается в здании бывшего училища Святой Анны на Кирочной улице, 8а.

В школе учились лауреаты премии Филдса Станислав Смирнов и Григорий Перельман. Последний известен благодаря доказательству гипотезы Пуанкаре.