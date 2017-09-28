В Петербурге 28 сентября ожидается слабый ветер и без дождей

В четверг, 28 сентября, в Северной столице облачная с прояснениями погода. Об этом говорится в ежедневном прогнозе погоды ГУ МЧС России по Петербургу.

Днем ожидается ветер северных направлений 2-7 м/с. Преимущественно без осадков.

Температура воздуха днем будет варьироваться от+12 до +14 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

В настоящий момент в Петербурге +7 градусов.