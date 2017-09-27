В Летнем саду состоится праздник сбора урожая

В воскресенье, 1 октября, Русский музей проведет в Летнем саду осенний праздник сбора урожая и закрытия фонтанов. Сотрудники музея и биолого-экологическим центра «Крестовский остров» расскажут о растениях Летнего сада и проведут там мастер-классы.

Гости праздника увидят плодовоовощную композицию от Управления по садоводству и огородничеству Петербурга, а также посетят мастер-классы по флористике, карвингу. Желающие смогут поучаствовать в интерактивной игре «Растения Летнего сада».

В 18:00 праздник завершит торжественное закрытие сезона фонтанов Летнего сада.

Подробнее о программе праздника можно узнать на сайте Русского музея.

Вход на праздник свободный.

С 1 октября по 31 марта Летний сад переходит на зимний режим работы с 10:00 до 20:00.