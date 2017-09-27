Полтавченко: Петербург готов взять на себя освоение Арктики

Открывая в Колпино совещание Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли», губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, заявил, что город готов стать центром управления арктической зоны страны - активного освоения морских и шельфовых запасов газа.

"Санкт-Петербург готов взять на себя освоение Арктики, задействовать научный и промышленный потенциал нашего города. Правительство города готово поддержать эту нужную и необходимую нашей стране работу", - заявил градоначальник, добавив, что разработка шельфовых и морских месторождений является одним из приоритетных направлений России.

Петербургские компании, как заявил губернатор, готовы предложить свои разработки в сфере освоения шельфовых и морских месторождений. "Целый ряд предприятий Петербурга включили свои разработки в базовый каталог высокотехнологичной продукции для арктической зоны РФ, которая создана Минпромторгом", – отметил Полтавченко.

В совещании также принял участие председатель Совета директоров компании "Газпром", председатель наблюдательного совета Ассоциации Виктор Зубков. По его словам, крупнейшие мировые эксперты прогнозируют, что потребление газа в мире в ближайшие годы будет существенно расти и составит к 2030 году 5 кубических триллионов кубометров.

Сейчас в мире разведано более четырех тыс. месторождений нефти и газа, на которых 93 страны мира ведут добычу. России принадлежит 20% от мирового шельфа - это 6 млн кв км. Большая часть приходится на шельфовые запасы Арктики, в том числе глубинные.