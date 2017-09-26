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Опрос: каждый десятый россиянин боится контрацепции

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© Фото: healthimpulse.net

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Более 40% опрошенных не пользуются презервативами.

Каждый десятый житель России считает контрацепцию вредной для здоровья. Такой вывод можно сделать из результатов опроса ВЦИОМ.

Авторы опроса узнали, что наиболее популярным способом предохранения от нежелательной беременности остаются презервативы. Их назвали в этом качестве 52% респондентов. Еще 21% опрошенных пользуются гормональными препаратами. При этом 12% считают достаточным прерывать половой акт до его завершения.

Используют средства контрацепции 54% опрошенных. Еще 4% доверяют партнеру, поэтому не применяют никаких средств предохранения. При этом 9% считают контрацепцию вредной для здоровья, а 8% признались, что ничего о ней не знают.

Также отмечается, что 43% россиян не пользуются презервативами, так как пытаются зачать ребенка или не имеют полового партнера.

Социологи приурочили свое исследование к Всемирному дню контрацепции, который ежегодно отмечают  26 сентября. Впервые он состоялся в 2007 году.

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