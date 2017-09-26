Стала известна самая высокооплачиваемая рабочая специальность в Петербурге

В Петербурге с начала 2017 года средний показатель зарплаты рабочего персонала составил 35,5 тыс. рублей. Средняя заработная плата по рынку в целом - 40 тыс. рублей, следует из данных исследования компании HeadHunter.

Нехватка кадров в сфере «Рабочий персонал» все еще ощутима, однако уровень конкуренции хоть медленно, но растет. В августе 2017 года на одну вакансию в этой сфере приходилось 2,4 резюме, для сравнения в августе 2016 года показатель был еще ниже – 1,6 резюме на вакансию, уточняют в компании.

Самыми востребованными в Петербурге в сфере «Рабочий персонал» оказались следующие специализации: «Комплектовщик, Укладчик-упаковщик» (12,5%), «Механик» (11,9%), «Наладчик» (11,6%), «Слесарь» (11,2%), «Монтажник» (10,7%), «Разнорабочий» (10,3%), «Электрик» (9,9%), «Грузчик» (9,4%), «Оператор станков» (9,3%) и «Электромонтер, кабельщик» (7%).

Самая высокооплачиваемая вакансия в этом разделе - мастер-пайщик по ремонту Android. Размер предлагаемой заработной платы по этой вакансии составляет от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Будущему мастеру по ремонту квартир обещают от 100 тыс. рублей, а монтажник ПВХ окон может получать от 90 до 120 тыс. рублей.