Петербург почтит память погибших при крушении подлодки М-256

Во вторник, 26 сентября, в Петербурге пройдут памятные мероприятия в день годовщины крушения подводной лодки М-256, сообщают в Петербургском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

В 12:00 в Николо-Богоявленском Морском соборе пройдет богослужение. На воинском кладбище состоится возложение венков и цветов при участии представителей Главного командования ВМФ.

Подводная лодка М-256 проекта А 615 класса «Малютка» затонула у берегов Таллина 60 лет назад - 26 сентября 1957 года. Это произошло из-за пожара на ее борту.

В результате погибло 35 моряков, семерых удалось спасти. В советское время информация о крушении была засекречена.