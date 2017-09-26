Полковника Минобороны подозревают в самой большой взятке за всю историю ведомства

Следственный комитет РФ расследует уголовное дело о крупнейшей взятке в истории Министерства обороны, составившей 368 млн рублей, передает Коммерсантъ.

По информации издания, такую сумму получил начальник отдела техобеспечения продовольственного управления министерства полковник Александр Вакулин за заключение контрактов на поставку спецтехники.

СК обратил внимание на 12 контрактов на общую сумму в 2,2 млрд рублей, которые были заключены Минобороны с несколькими организациями. Они включали в себя поставку автомобильных цистерн, прицепных кухонь и передвижных пекарен.

Петербургское управление ФАС обнаружило в сделке картельный сговор. "Организации участвовали в торгах с одного IP-адреса, в качестве контактного номера телефона на электронной торговой площадке обществами указан один номер. Также установлено, что общества совместно реализовывали обязательства по заключенным контрактам", - сообщает ведомство.

Антимонопольщики выявили, что в ходе выполнения этих контрактов было похищено 20 млн рублей за счет поставок техники низкого качества.

Вакулину предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и получении взятки. По версии СК, он способствовал заключению названных выше госконтрактов и оказывал заплатившим ему бизнесменам "общее покровительство".

Теперь Вакулин останется под стражей до 29 октября.