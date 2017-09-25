Концерн "Калашников" презентовал летающий мотоцикл

Концерн "Калашников" представил концепт "летающего автомобиля". Видео транспортного средства появилось на сайте концерна.
Устройство представляет собой прототип пассажирского коптера — так называемый "летающий автомобиль".
Первый полет был совершен в присутствии главы Ростеха Сергея Чемезова, сообщается на сайте концерна.
Аппарат оснащен восьмью лопастями, расположенными по периметру машины и работающими от аккумулятора, которые способны поднимать в воздух взрослого человека. Конструкция рассчитана на одну персону.