На трассе Москва-Петербург начались работы на самом сложном участке

На скоростной трассе М-11, которая соединяет Москву и Петербург, началась установка монолитных секций. Строительство основных несущих конструкций началось на участке под железной дорогой Варшавского направления.

Новый тоннель, который расположится на 677 километре дороги, станет одним из самых сложных сооружений на этом этапе трассы. Строители уже укрепили защитный экран из 50 металлических труб – их необходимо было проваливать в насыпь под железным полотном и использовать проходческие щиты.

При этом работы на строящейся трассе не помешают поездам и не ограничат движение автотранспорта.

На трассе М-11 уже готовы четыре монолитных участка - еще пять находятся в процессе строительства.