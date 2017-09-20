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В Петербурге ограничили движение сразу по семи улицам

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© Фото: Build Portal

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Ведутся ремонтные и восстановительные работы.

Со среды, 20 сентября, движение транспорта ограничено сразу на семи улицах Петербурга, сообщают в ГАТИ.

Так, продолжаются работы по ремонту улицы Якубовича, в связи с этим с 20 по 24 сентября закрывается движение транспорта от Конногвардейского переулка до Почтамтского переулка и от плозщади Труда до Конногвардейского переулка. Также с 20 и 21 сентября закрыта для движения транспорта Петровская улицы (город Кронштадт) от Коммунистической улицы до Ильмяниновой улицы.

В связи с прокладкой электрокабеля с 20 сентября по 8 октября ограничено движение транспорта по Суворовскому проспекту от улицы Моисеенко до улицы Пролетарской Диктатуры.

С 20 по 28 сентября ограничено движение транспорта на перекрестке  Петербургского шоссе и Ленинградской улицы. (город Пушкин) в связи с реконструкцией светофоров.

В связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия с 20 сентября по 10 октября ограничено движение транспорта по Казанской улицы от Фонарного переулка до Гороховой улицы (без перекрестка с Вознесенским проспектом).

В связи с ремонтом трамвайных путей с 20 сентября по 20 октября ограничено движение транспорта на перекрестке проспектаНаставников и Хасанской улицы.

В ночное время с 22:00 до 7:00 закрывается движение транспорта по Санкт-Петербургскому проспекту (город Петергоф): с 20 по 24 сентября — от Блан-Манильской улицы до Разводной улицы, включая перекрестки с Мастеровым переулком и Прудовой улицей; с 23 по 24 сентября — на перекрестке Санкт-Петербургского проспекта и Разводной улицы.

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