Цена на iPhone X в России оказались одними из самых высоких в мире

Цены на новый юбилейный смартфон Apple - iPhone X - в России стали одними из самых высоких в мире, сообщает американский журнал Business Insider.

За новейший смартфон россиянину придется отдать 79 990 рублей минимум. Обогнали Россию лишь три страны - Венгрия, Италия и Индия. Дешевле всего iPhone X стоит в Японии.

Эксперты отмечают, что с начала 2018 года велика вероятность снижения спроса на российском рынке, так как многие поедут отдыхать на зимние праздники за границу и смогут приобрести смартфон по чуть меньшей цене, считает он.

Во время презентации на прошлой неделе в штате Калифорния глава компании Apple заявил, что цены на iPhone X составят от 999 долларов.

По мнению экспертов, даже озвученная производителем цена на смартфон сильно превышает себестоимость гаджета: подсчитав стоимость всех компонентов iPhone X, специалисты пришли к выводу, что стоимость телефона без учета расходов американской корпорации составляет 412 долларов.