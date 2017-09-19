На Петроградке по указанию чиновников спилили здоровые деревья

Вырубленные в конце прошлого года на пересечении Малого проспекта ПС и Ораниенбаумской улицы три дерева и кустарник на момент спиливания были абсолютно здоровы – это показали результаты независимой экспертизы, рассказала «Санкт-Петербург.ру» местная жительница Полина Захарова.

По ее словам, ранее в комитете по благоустройству города жителям сообщали, что спиленные деревья были сухими. «При этом экспертиза показала, что спилу эти деревья не подлежали, и порубочный билет не должны были выдавать. Его можно получить, если деревья сухостойные, больные, представляют опасность для горожан», - уточнила Захарова.

Фото до вырубки

Она также рассказала, что еще до вырубки сотрудники магазина, который располагается на пересечении улиц, спиливали ветки этих деревьев, которые закрывали их вывеску. «Эта песня длится уже год – ранее мы боролись с ними, из-за того, что они устраивают торговлю у своего магазина, делали незаконные вывески», - добавила жительница района. По ее словам, эта не единичный случай спиливания деревьев на Малом Проспекте ПС – прежде были уничтожены деревья у магазина «Суши WOK».

Фото после вырубки

Сейчас местные жители подали заявление в природоохранную прокуратуру, чтобы добиться наказания для ответственных за спил здоровых деревьев. Но добиться этого вряд ли удастся, с грустью добавляет Захарова. «Сначала мы обратились в обычную прокуратуру, откуда нас отправили в администрацию Петроградского района. Там наше заявление тоже не стали сразу принимать, отправив домой. За этой время пни были выкорчеваны и сейчас доказать уже что-то в природоохранной прокуратуре стало гораздо сложнее», - отметила она.