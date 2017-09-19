  • 19 Сентябрь 2017
USD 20.09.2017 58.0993 +0.4751
USD ММВБ 22:17 58.21270  
EUR 20.09.2017 69.6785 +0.9271
EUR ММВБ 22:17 69.8130  
Нефть($) 19.09.2017 55.18 0.47
Нефть(p) 19.09.2017 3205.92 +53.30

На Петроградке по указанию чиновников спилили здоровые деревья

Автор:


© Фото: spb.rosfirm.ru

Темы дня

Местные жители рассказывают что ветки закрывали вывеску магазина.

Вырубленные в конце прошлого года на пересечении Малого проспекта ПС и Ораниенбаумской улицы три дерева и кустарник на момент спиливания были абсолютно здоровы – это показали результаты независимой экспертизы, рассказала «Санкт-Петербург.ру» местная жительница Полина Захарова.

По ее словам, ранее в комитете по благоустройству города жителям сообщали, что спиленные деревья были сухими. «При этом экспертиза показала, что спилу эти деревья не подлежали, и порубочный билет не должны были выдавать. Его можно получить, если деревья сухостойные, больные, представляют опасность для горожан», - уточнила Захарова.

Фото до вырубки
 

Она также рассказала, что еще до вырубки сотрудники магазина, который располагается на пересечении улиц, спиливали ветки этих деревьев, которые закрывали их вывеску. «Эта песня длится уже год – ранее мы боролись с ними, из-за того, что они устраивают торговлю у своего магазина, делали незаконные вывески», - добавила жительница района. По ее словам, эта не единичный случай спиливания деревьев на Малом Проспекте ПС – прежде были уничтожены деревья у магазина «Суши WOK».

Фото после вырубки
 

Сейчас местные жители подали заявление в природоохранную прокуратуру, чтобы добиться наказания для ответственных за спил здоровых деревьев. Но добиться этого вряд ли удастся, с грустью добавляет Захарова. «Сначала мы обратились в обычную прокуратуру, откуда нас отправили в администрацию Петроградского района. Там наше заявление тоже не стали сразу принимать, отправив домой. За этой время пни были выкорчеваны и сейчас доказать уже что-то в природоохранной прокуратуре стало гораздо сложнее», - отметила она.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в сентябре

    Осень – не повод сидеть дома и грустить. Фестивали, парады, концерты – обо всем этом и многом другом «Санкт-Петербург.ру» расскажет в афише на сентябрь.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.17
    Услуги типографии для туристических агентств
    15.09.17
    Оконные системы IVAPER — начало строительства нового производственно-логистического комплекса
    14.09.17
    Чем обусловлена популярность авиакомпании Уральские Авиалинии?
    13.09.17
    Клиника «Мать и дитя» в Санкт-Петербурге: 100 000 счастливых людей
    13.09.17
    Все для вашего удобства: точка SPOT на М. Жукова
    12.09.17
    Остекление лоджий в Санкт-Петербурге: широкий спектр предложений
    11.09.17
    Регистрация на сайте знакомств может стать успешным началом романтических отношений
    07.09.17
    Получение лицензии Роспотребнадзора на источники ионизирующего излучения в Санкт-Петербурге

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram