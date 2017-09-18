Матчи на «Зенит-арене» ограничат движение автомобилей

Матчи на стадионе «Зенит-арена» ограничат движение в Северной столице 18, 21 и 28 сентября, сообщает КРТИ.

В понедельник, 18 сентября, с 22:00 до 23:59 будет закрыто движение по Приморскому проспекту от Беговой до Яхтенной улицы и на Яхтенной улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина.

Также на сутки знаки «Движение запрещено» установлены на Морском проспекте (от улицы Петроградской до Рюхиной), Рюхиной улице (от Северной дороги до Крестовского проспекта), Южной и Северной дорогах.

Кроме того, остановка автомобилей запрещена на Северной дороге, Южной дороге, улице Савиной, Морском проспекте от Петроградской улицы до Гребной улицы, Гребной улице, Рюхиной улице от Северной дороги до Крестовского проспекта, Крестовском проспекте от Петроградской улицы до Южной дороги, в Бодровом переулке, по Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улицы, Яхтенной улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина и Беговой улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина.

В понедельник, 18 сентября, на петербургском стадионе состоится матч команд «Зенит» и «Уфа».