На развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом до 22 сентября перекроют три съезда

До пятницы, 22 сентября, на развязке КАД в узле пересечения с ЗСД и Дачным проспектом поочередно перекроют движение автомобилей по трем съездам. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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Первым перекроют съезд №11 с внешнего кольца КАД на Предпортовую улицу, потом съезд с Дачного проспекта на Предпортовую улицу и съезд №7 с Дачного проспекта на внешнее кольцо КАД.

Сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы с учетом погоды. Генеральный подрядчик проведения ремонтных работ - АО «ВАД».