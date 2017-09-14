На КАД на неделю перекрыли две полосы

На участке КАД между развязками с Рябовским шоссе и дорогой «Кола» перекрыты две полосы движения, сообщает в четверг, 14 сентября ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Для движения автомобильного транспорта перекрыты третья и четвертая полосы, по первой и второй полосам введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Ограничения связаны с ремонтом и продлятся до 21 сентября. Генеральный подрядчик АО «ВАД»

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.