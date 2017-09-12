В небе над Петербургом сгорел метеор (ВИДЕО)

Минувшей ночью, с 11 на 12 сентября, петербуржцы заметили в небе над городом желтый огненный шар, который вспыхивал и угас.

Видеозаписи и фотографии с необычным явлением появились в интернете

«Яркая желтая вспышка, я подумала еще, что как-то странно самолёт летит: низко и слишком сильно моргает сигнальными огнями. А потом он пропал. Движение было в сторону Ржевки», - написала одна из жительниц города

В Пулковской обсерватории заявили, что, скорее всего, люди видели метеор, который полностью сгорел в атмосфере. Вероятно, он мог быть частью потока Персеиды, из которого недавно вышла наша планета.

Персеиды - метеорный поток, который каждый год в августе появляется со стороны Персея. Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Туттля.