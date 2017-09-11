В администрации Невского района проходит обыск

В понедельник днем, 11 сентября, следователи ГСУ СК по Петербургу и оперативники экономической полиции управления проводят обыск в здании администрации Невского района, в том числе в кабинете его главы Алексея Гульчука, сообщает "Фонтанка".

По информации издания, обыски проходят в рамках уголовного дела о несанкционированной свалке в промышленной зоне "Обухово". Дело касается событий двухлетней давности и возбуждено по статьям о незаконной предпринимательской деятельности и экологических нарушениях.

Ранее в рамках этого дела был задержан бывший заместитель прокурора Невского района Виктор Григорьев. Он был отправлен под домашний арест.

По предварительной информации, у СК нет вопросов к Константину Серову, который с 2013 по май 2017 года возглавляя Невский район. Сейчас он занимает должность вице-губернатора города