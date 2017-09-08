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Жюри отказалось выбирать победителя конкурсов проектов Музея обороны и блокады Ленинграда

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© Фото: Газета.ру

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Ожидается вердикт блокадников.

Победителей в конкурсе на разработку концепции Музея обороны и блокады Ленинграда пока нет, объявил в пятницу, 8 сентября, в глава комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Владимир Григорьев.

Жюри отказалось выносить окончательное решение без учета мнения блокадников. Оно предварительно избрало четыре из девяти проектов, а окончательный выбор, по словам Григорьева, сделают блокадники. Выяснять их мнение будет КГА, передает «Фонтанка».

Выбранные из девяти четыре проекта – это работы мастерских "Земцов, Кондиайн и партнеры", "Студии 44" Никиты Явейна, архитектурного бюро Михаила Мамошина и бюро "Лахдхельма & Махламяки".

Смольный объявил состязание в мае этого года. Предполагается, что новый музейно-выставочный комплекс появится на Смольной набережной - под него отойдет территория площадью 1,73 га на стрелке Невы западнее Смольного монастыря, неподалеку от Таврического дворца. Сейчас участок занимают зеленые насаждения, а планируемый парк музейного комплекса находится к западу от него на территории «Водоканала».

Планируется, что новый комплекс будет объединять общественные пространства, постоянную экспозицию, зоны временных выставок, институт Памяти - научно-исследовательский и образовательный центр, мемориалы, общедоступные архив и библиотеку, фондохранилище. Он будет рассчитан на 800 тыс. посетителей в год. При этом музей в Соляном переулке также сохранится.

Построить музей хотят к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда, которую город отметит 27 января 2019 года. Предварительно стоимость проекта оценивалась в 1,4 млрд рублей.

 

 

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