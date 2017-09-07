На ЗСД образовалась пробка из-за поломки пунктов оплаты по транспондеру

В четверг днем, 7 сентября, при въезде на ЗСД с Богатырского проспекта не работает ни одна полоса оплаты по транспондеру, сообщают очевидец в группе «ДТП и ЧП Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, пробка увеличивается в «геометрической прогрессии».

Фото: vk.com/spb_today

«За этот год город выплатил за эту дорогу инвесторам 5 млр рублей. Я посчитал. Это фактически каждый житель города заплатил по тысячу рублей», - недоумевает водитель.

Ранее сообщалось, что причиной больших пробок в Петербурге 7 сентября стал дождь.