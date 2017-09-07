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Суд Петербурга оставил в силе приговор убийце журналиста Дмитрия Циликина

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© Фото: Коммерсантъ

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Сергей Косырев остается за решеткой.

Петербургский городской суд оставил в силе приговор Сергею Косыреву, признанному виновным в убийстве журналиста Дмитрия Циликина, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Ранее Косырев был приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима. Адвокат обжаловал это решение суда.

По версии следствия, Косырев познакомился с Дмитрием Циликиным в интернете. Позже, 27 марта прошлого года, молодой человек, находясь в гостях у журналиста, в ходе ссоры несколько раз ударил его ножом. После этого он похитил ноутбук и кошелек, скрывшись с места происшествия. Тело Циликина было найдено вечером 31 марта. 

Следствие пришло к выводу, что убийство было совершено на почве "внезапно возникшей ссоры" и имеет бытовой характер. Между тем, ранее обвиняемый Косырев заявлял, что тщательно готовился к убийству Дмитрия Циликина именно на почве ненависти к определенной группе лиц.

Дмитрий Циликин в разные годы сотрудничал с газетами «Ведомости», «Коммерсантъ», «Московские новости», «Время новостей», «Известия», «Дело», «Деловой Петербург», «Смена», «Новая газета». Публиковался в журналах «Город», «Город 812», «Сеанс», «Петербургский театральный журнал», «Балтийские сезоны», «Стильный», «Собака.ru» и других СМИ. Журналисту было 54 года.

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