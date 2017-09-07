В день начала Блокады на Марсовом поле прочтут стихи Ахматовой

В пятницу, 8 сентября, в день начала Блокады с 12:00 до 18:00 на Марсовом поле молодые петербуржцы прочтут стихи Анны Ахматовой.

В 14:00 на сцену поднимутся члены Правительства города, а также депутаты городского Закособрания и видные городские деятели в сфере искусства, истории, литературы, заслуженные артисты.

«Великая поэтесса Анна Ахматова с началом войны стала одной из немногих женщин-бойцов пожарной команды, выполняя мужскую работу наравне с другими жителями города. Почти все военные стихотворения Ахматовой лаконичны по форме и сдержанны по выражению чувств», - сообщают организаторы памятной акции.

Сценой станет автомобиль ГАЗ-АА, который во время войны часто использовался в качестве сцены для выступлений. Реконструкторы поведают о вооружении того времени, а также покажут, как осуществляется их сборка и разборка.

Также жители и гости Петербурга смогут узнать о работе зенитной пушки на примере учебного макета 85-мм зенитной пушки 52-К образца 1939 года. Им расскажут о работе зенитного расчета, систем наведения и захвата цели, покажут процесс заряжания и переснаряжения снарядов и многое другое. Будет работать полевая кухня с морковным чаем, который считается блокадным.

Те жители города, чьи родственники пропали без вести во время ВОВ, смогут зайти в палатку, имитирующая пункт военно-полевой почты. Там по базам данных каждого научат поиску информации о родственниках.