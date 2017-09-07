В Петербурге до конца года появится 20 новых производств

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко сообщил, что до конца 2017 года в Петербурге начнут работать 20 новых производств, об этом он заявил в четверг, 7 сентября, на Дне петербургской промышленности.

Градоначальник подчеркнул, что 20 предприятий – это рекордный показатель. Он также уточнил, что Петербург «в первую очередь – город-труженик», передает его слова АБН.

В Северной столице растет индекс промышленного производства. По итогам июля рост составил 3% год к предыдущему году.

Петербургская промышленность наращивает обороты с начала 2016 года. Обвал произошел на волне кризиса в 2014 году.