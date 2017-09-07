Институт Арктики и Антарктики возглавил преподаватель СПбГУ

Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Александр Макаров назначен и.о. директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), сообщает пресс-служба вуза.

Приказ о его назначении был подписан в конце прошлого августа. При этом Макаров остается преподавателем СПбГУ.

"Наши организации связывают давние партнерские отношения. Мы сотрудничаем в рамках реализации арктических образовательных программ СПбГУ, организуем студенческие практики на Шпицбергене, проводим совместные научно-образовательные мероприятия", — заявил 34-х летний Макаров.

Новый глава ААНИИ участвовал в 15 арктических экспедициях и ведет активную исследовательскую, преподавательскую, а также административную работу в СПбГУ.

ААНИИ — один из старейших научных комплексов России, которые изучают Арктику и Антарктику. Институт существует с 1920 года.