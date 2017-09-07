В Петербурге 7 сентября будут идти дожди

В четверг, 7 сентября, в Северной столице ожидается облачная погода. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС России по Петербургу.

Утром, и днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-восточный, восточный днем будет достигать 1-6 м/с.

Температура воздуха днем будет варьироваться от +11 до +13 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.