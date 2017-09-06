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Роспотребнадзор хочет отказаться от термина «безалкогольное пиво»

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© Фото: A42.ru

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В ведомстве считают, что именно он способствует «скрытой» рекламе алкоголя на ТВ.

В Роспотребнадзоре считают, что неверный термин «безалкогольное пиво» позволяет появляться на экранах ТВ рекламе действительно алкогольного напитка без каких либо ограничений, передает «РИА Новости» заявление главы ведомства Анны Поповой.

«Сегодня наша задача — в принципе поменять ситуацию и отрегулировать определение технического регламента; если это безалкогольный напиток, то почему он называется пивом? Пиво — это результат брожения, брожения безалкогольного быть не должно. Это то, что хотелось бы отрегулировать в техническом регламенте», — заявила  Попова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

С 2004 года рекламные ролики пива были убраны из утреннего и дневного эфира российских телеканалов, а также со стадионов. Ограничение рекламы никак не отразилось на футбольных трансляциях с Лиги Чемпионов, Кубка УЕФА и Чемпионата России.

С января 2005 года в рекламе пива было запрещено использование образов людей и животных. Одновременно было существенно ограничено время трансляции этой рекламы на радио и телевидении. Тем не менее, рекламы безалкогольного пива такой запрет не коснулся.

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