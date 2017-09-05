  • 6 Сентябрь 2017
USD 06.09.2017 57.8503 +0.0686
USD ММВБ 09:17 57.44110  
EUR 06.09.2017 68.7782 +0.0526
EUR ММВБ 09:17 68.4030  
Нефть($) 05.09.2017 53.12 +1.49
Нефть(p) 05.09.2017 3073.01 +89.74

Съемки фильма закроют часть водных путей Петербурга

Автор:


© Фото: Weatlas

Темы дня

Ограничения будут действовать на протяжении 12 часов.

Во вторник и среду, 5 и 6 сентября,  в центре Петербурга будут снимать фильм «Легенды Петербурга. Ключ времени» Из-за этого в вечерние и ночные часы будут закрыты участок канала Грибоедова от Могилевского моста до Красногвардейского моста и участок Крюкова канала от Старо-Никольского моста до Кашина моста.

Закрытие произойдет по графику:

с 19:00 до 19:30 5 сентября;

с 19:45 до 20:15 5 сентября;

с 20:30 до 21:00 5 сентября;

с 21:15 до 21:45 5 сентября;

с 22:00 до 22:30 5 сентября;

с 22:45 до 23:15 5 сентября;

с 23:30 до 24:00 5 сентября;

с 00:15 до 00:45 6 сентября;

с 01:00 до 01:30 6 сентября;

с 01:45 до 02:15 6 сентября;

с 02:30 до 03:00 6 сентября;

с 03:15 до 03:45 6 сентября;

с 04:00 до 04:30 6 сентября;

с 04:45 до 05:15 6 сентября;

с 05:30 до 06:00 6 сентября;

с 06:15 до 06:45 6 сентября.

Этот фильм обещает познакомить зрителей  с самыми известными и окутанными тайнами местами Северной столицы. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

    Пока погода Северной столицы радует теплом, можно позволить себе романтическую прогулку на крыши, где угощают вином, приглашают посидеть на пуфиках и укутывают пледом.

    читать далее →

    Без блокбастеров: пять лучших киноклубов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где в Северной столице можно не только увидеть редкие фильмы, но и обсудить их в компании киноэстетов.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как правильно выбрать арбуз

    Несколько советов о том, как купить действительно вкусный арбуз и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.09.17
    Почему бег с кроссовками Asics легче обычного
    05.09.17
    Бесплатная франшиза от букмекерской конторы Leon
    28.08.17
    Как выбрать частную стоматологию: советы пациентам
    25.08.17
    Как в СПб быстро найти надежную транспортную компанию
    25.08.17
    Как выбрать торговое оборудование?
    25.08.17
    Онлайн-ставки на спорт помогут стать профессионалом в спортивных прогнозах
    25.08.17
    Вторичная недвижимость в Москве
    22.08.17
    Услуги инженерно-геодезических исследований: актуальность и необходимость

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram