Съемки фильма закроют часть водных путей Петербурга

Во вторник и среду, 5 и 6 сентября, в центре Петербурга будут снимать фильм «Легенды Петербурга. Ключ времени» Из-за этого в вечерние и ночные часы будут закрыты участок канала Грибоедова от Могилевского моста до Красногвардейского моста и участок Крюкова канала от Старо-Никольского моста до Кашина моста.
Закрытие произойдет по графику:
с 19:00 до 19:30 5 сентября;
с 19:45 до 20:15 5 сентября;
с 20:30 до 21:00 5 сентября;
с 21:15 до 21:45 5 сентября;
с 22:00 до 22:30 5 сентября;
с 22:45 до 23:15 5 сентября;
с 23:30 до 24:00 5 сентября;
с 00:15 до 00:45 6 сентября;
с 01:00 до 01:30 6 сентября;
с 01:45 до 02:15 6 сентября;
с 02:30 до 03:00 6 сентября;
с 03:15 до 03:45 6 сентября;
с 04:00 до 04:30 6 сентября;
с 04:45 до 05:15 6 сентября;
с 05:30 до 06:00 6 сентября;
с 06:15 до 06:45 6 сентября.
Этот фильм обещает познакомить зрителей с самыми известными и окутанными тайнами местами Северной столицы.