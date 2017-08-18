В Петербурге 18 августа ожидаются кратковременные дожди

В пятницу, 18 августа, в Северной столице будет облачная с прояснениями погода. Об этом говорится в ежедневном сообщении ГУ МЧС России по Петербургу.

Синоптики обещают местами кратковременные дожди. Ветер ожидается южный - 4-9 м/с. Температура воздуха днем будет варьироваться от +22 до +24 градусов.

Атмосферное давление днем будет мало меняться.