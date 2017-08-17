В Петербурге в 2018 году появятся три новые перехватывающие парковки

В Петербурге к 2022 году будут открыты 15 новых перехватывающих парковок, три из которых появятся в следующем году, заявил начальник отдела стратегического развития СПб ГКУ «Городского центра управления парковками» Вячеслав Петров.

По его словам, в 2020 году в Северной столице откроют еще четыре новые перехватывающие и две городские автостоянки. В целом к 2022 году в Петербурге появятся 15 новых перехватывающих парковок, на которых смогут разместиться 1,6 тыс. автомобилей.

Сейчас «Городской центр управления парковками» эксплуатирует 24 автостоянки, половина из которых перехватывающие. Две стоянки находятся на улицах Пилотов и Толмачевской.

В настоящее время в комитете имущественных отношений Петербурга находятся на рассмотрении 16 заявок, поданных учреждением на предоставление земельных участков для организации новых городских и перехватывающих автостоянок.



Перехватывающая парковка - это специальная открытая автостоянка, расположенная в непосредственной близости от конечных станций метро, крупных станций пересадок наземного (в том числе железнодорожного) транспорта.