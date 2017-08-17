На уборку рек и прудов Петербурга в 2017 году уйдет 140 млн рублей

Очистка водных объектов в Северной столице в этому году обойдется в 140 млн рублей. Такими работами занимается комитет по природопользованию Петербурга.

По словам замглавы комитета Михаила Страхова, из более тысячи водных объектов города в 2017 году в программу по очистке вошли 77 водотоков и 153 водоема. Также комитет дополнительно включил туда еще 94 объекта.

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В этом году были внесены изменения в Экологический кодекс Петербурга, которые позволили комитету объявлять конкурсы. При этом федеральные субвенции на 2017 год составляют только 37 млн рублей.

В 2017 году от донных отложений очистили Муринский ручей, Кронверкский канал и Мойку, в 2018 году планируется выйти в акваторию Смоленки и Ольгинский канал. Адмиралтейский и Калининский район попросили включить в программу Екатерингофку, Таракановку и внутриквартальный пруд на улице Бутлерова.