В Петербурге подешевели груши

В продуктовых магазинах Петербурга за две недели с 31 июля по 14 августа подешевели груши. Их цена снизилась почти на 29 рублей до 74,75 рубля за один килограмм. Таким образом, в процентном соотношении груши стали стоить дешевле на 39%, следует из данных очередного подсчета «зеленого индекса» АБН и «Эхо Москвы».

Фото: АБН

В целом «зеленая» продуктовая корзина за полмесяца подешевела на 127 рублей. Ее стоимость к 14 августа составила почти 1065 рублей.

Кроме груш, стали стоить дешевле картофель, перец, бананы и капуста. Немого подорожали яблоки.