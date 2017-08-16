В Петербурге рассмотрят дело о контрафактных Ждунах

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит иск к производителю игрушечных 20-сантиметровых фигурок Ждуна.

Судя по картотеке, предварительное заседание будет назначено на 15 сентября. Иск против компании «Играмир» подал правообладатель бренда «Ждун» — компания «Сиди лэнд контакт». Истец считает, что ущерб составил 5 млн рублей.

Согласно информации в аккаунте фирмы «Игромир» в инстаграме, она выпускает игрушки под заказ по любому эскизу, в том числе по эскизам персонажей из известных мультфильмов «Маша и Медведь», «Миньоны», «Лило и Скич» и другие.

Ждун – это скульптура Homunculus loxodontus, созданная голландской художницей Маргрит ван Бреворт весной 2016 года для Лейденского университета. Скульптура представляет собой безногое существо серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками пожилого человека, которое сидит на стуле в комнате ожидания.

В январе 2017 года, после размещения фотографии скульптуры на сайте Пикабу, она стала популярным мемом в Рунете под именем «Ждун» и в украинском сегменте интернета, под именами «Ждун» и «Почекун»