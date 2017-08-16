Ремонт светофора на неделю ограничит движение по Невскому проспекту

С четверга по среду, с 17 по 23 августа, на перекрестке Невского и Адмиралтейского проспектов будет органично движение транспорта.
Ограничения введены в связи с ремонтом светофора, сообщают в КРТИ.
© Фото: factroom.ru
Движение будет органично на перекрестке с Адмиралтейским проспектом.
С четверга по среду, с 17 по 23 августа, на перекрестке Невского и Адмиралтейского проспектов будет органично движение транспорта.
Ограничения введены в связи с ремонтом светофора, сообщают в КРТИ.
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