Тучков и Биржевой мосты в ночь на 15 августа разведут в другое время

В ночь с 14 на 15 августа Тучков и Биржевой мосты разводятся с 02:00 до 02:55, сообщают в «Мостотресте».

Остальные мосты разводятся по графику.

Актуальная информация об изменениях в графике разводки петербургских мостов доступна на сайте «Мостотреста».