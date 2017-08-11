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Ученые: алкоголь помогает золотым рыбкам пережить зиму

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© Фото: AQA.ru

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В условиях без кислорода организм этих рыб вырабатывает много молочной кислоты.

Золотые рыбки способны долгое время жить без воздуха на дне озер благодаря алкоголю, передает АБН со ссылкой на исследование.

Обычные позвоночные животные умирают без кислорода в течение нескольких минут, но рыбы рода Carassius имеют специальную метаболическую систему, позволяющая им выживать без кислорода. Она вырабатывает этанол, как конечный продукт метаболизма.

В условиях без кислорода организм таких рыб вырабатывает много молочной кислоты.

Ученые считают, что золотые рыбки перерабатывают молочную кислоту в этанол – и именно это позволяет выводить ее через жабры, не давая кислоте накапливаться в организме.

Во время подобных периодов без кислорода концентрация этанола в крови рыб может достигать значений 50 миллиграмм на 100 миллилитров крови.

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